Gratis: Manner-Oster-Bim dreht ihre Runden am Wiener Ring

Die Manner-Oldtimer-Straßenbahn fährt auch heuer zu Ostern wieder kostenlos am Ring. Hier erfahren Sie alles zu den Abfahrtszeiten.

Die Manner-Straßenbahn dreht auch zum Osterfest 2019 wieder ihre Runden in Wien. Dort erwartet die Fahrgäste der rosa Hase und lädt zum kostenlosen Mitfahren ein. Die Tour startet am 13. April und bietet eine nostalgische Straßenbahnfahrt am Ring.