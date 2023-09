Männer beraubten Jugendlichen in Wien-Floridsdorf mit Messer

Mittwochnacht wurde ein Jugendlicher in der Bodenstedtgasse in Wien-Floridsdorf von zwei Unbekannten mit dem Messer bedroht. Die Täter forderten die Herausgabe der Umhängetasche und der Weste des Opfers.

Mit einer scheinbar nicht ganz so wertvollen Beute haben sich Mittwochabend zwei Räuber in Wien-Floridsdorf zufrieden gegeben. Die Männer kamen in einen Skaterpark in der Bodenstedtgasse und bedrohten einen 16-Jährigen mit dem Messer. Der Bursche musste seine Weste und seine Umhängetasche aushändigen, allerdings sollte er die Tasche vor der Übergabe entleeren. Somit blieben Wertgegenstände wie das Handy des Jugendlichen in dessen Besitz, berichtete die Polizei am Donnerstag.