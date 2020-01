Mann wollte Wohnung in Wien nicht räumen: Festnahme

Weil sich ein 54-Jähriger weigerte, seine Wohnung in Wien-Simmering zu räumen, musste am Montag die Polizei ausrücken. Dabei verhielt sich der Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv.

Als am Montagmorgen die Gerichtsvollzieherin vor der Wohnung eines 54-jährigen Polen in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering stand, riegelte sich der Mann zunächst in der Wohnung ein. Als er nach einiger Zeit die Tür öffnete, versuchte er ihr beim Betreten einen Stoß zu versetzen und die Tür zuzuschlagen. Die zur Hilfe gekommenen Polizisten gelangen zwar in die Wohnung, der 54-Jährige versuchte aber mehrmals die Beamten zu stoßen. Er wurde festgenommen, verletzt wurde niemand.