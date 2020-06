Mann wollte mit Sprung aus Fenster vor Wiener Polizei fliehen

Weil er sich illegal in Österreich aufhielt, wollte am Montag ein Mann bei einer Kontrolle mit einem Sprung aus dem Fenster vor der Polizei fliehen. Er wurde kurz darauf gefasst und festgenommen.

Bei einer Kontrolle zweier Algerier in einer Wohnung in der Erlachgasse in Wien-Favoriten stellte die Wiener Polizei am Montagmittag eine kleine Menge Cannabiskraut und einen gefälschten Ausweis sicher. Während der Kontrolle lief ein Mann plötzlich zu einem Fenster und sprang aus der im 2. Stock gelegenen Wohnung auf den Gehsteig.