Mann wollte mit Brieföffner Bankschließfächer in Wien öffnen

Am Donnerstagmorgen, gegen 4.00 Uhr Früh, versuchte ein 28-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem umfunktionierten Brieföffner Schließfächer in einem Bankfoyer einer Filiale in der Wiener Innenstadt aufzubrechen. Nach einer Alarmauslösung rückte die Polizei an und konnte den Mann beim Einbruchsversuch festnahmen.