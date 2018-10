Mann wollte Handy stehlen: Festnahme in Wien-Rudolfsheim

Am Sonntagabend versuchte ein Mann einer Frau ein Handy zu stehlen. Er konnte kurz darauf festgenommen werden.

Gegen 21.35 Uhr wurde die Polizei gestern in die Johnstraße in Wien-Hietzing gerufen. Ein Mann hatte dort versucht, einer Frau das Handy zu stehlen. Die 29-jährige Frau wartete gerade auf den Bus, als ein 33-jähriger Österreicher sie aufforderte, ihm das Telefon auszuhändigen.

Mutmaßlicher Dieb wollte mit Bus flüchten

Außerdem schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Dennoch gab ihm die Frau ihr Handy nicht. Der Tatverdächtige wollte darauf hin den Tatort mit dem Bus verlassen. Der Busfahrer hatte aber mitbekommen, was passiert war und fuhr deshalb nicht weiter und verschloss die Tür hinter dem 33-Jährigen. “Offenbar in der Annahme, dass dieser gleich wegfahren würde. Das Opfer hat aber den Busfahrer informiert und auch Fotos gemacht”, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Montag.