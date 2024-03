Mann wollte Essen von Foodora-Lieferant in Wien-Meidling rauben: Fahndung

Bereits im Jänner kam es in Wien-Meidling zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Essenslieferanten von Foodora. Die Polizei fahndet nun nach dem bislang unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Mann stieß am 2. Jänner in der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling den E-Roller eines Essenslieferanten von Foodora um, sodass dieser beschädigt wurde. Danach versuchte der Tatverdächtige, mit dem Essensrucksack des Opfers zu fliehen.