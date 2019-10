Mann von unbekanntem Täter in Wien mit Messer attackiert

Am Montag wurde ein 27-Jähriger von Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Er gab an, von einem unbekannten Täter mit einem Messer verletzt worden zu sein.

Gegen 19.45 Uhr wurde ein 27-Jähriger von der Wiener Berufsrettung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus abgeholt und ins Krankenhaus gebracht. Der Serbe war blutend bei einer Straßenbahnstation in der Geibelgasse aufgetaucht und hatte eine Passantin gebeten, die Rettung zu verständigen.

Nach Messerstich in Wien: Keine Lebensgefahr

Der Mann gab an, von einem unbekannten Täter mit einem Messer mindestens einmal in den Oberkörper/Schulterbereich gestochen worden zu sein. Die Hintergründe des Angriffs sind vor allem deswegen rätselhaft, da sich das Opfer vorerst recht schweigsam gab, berichtete die Polizei am Dienstag.