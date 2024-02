Mann versteckte Fleisch in Wiener Geschäft in Jacke und schlug Mitarbeiterin

Ein Slowake (44) soll in einem Lebensmittelgeschäft ein Stück Fleisch in seiner Jacke versteckt und den Kassenbereich ohne Bezahlung passiert haben, teilte die Wiener Polizei am Dienstag mit. Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen anhalten wollte, soll sie vom 44-Jährige geschlagen worden sein. Der Tatverdächtige wurde gemeinsam mit einem Kunden bis zur Ankunft der Polizei angehalten und von dieser am Margaretengürtel vorläufig festgenommen.

Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Der Mann zeigte sich bei der Vernehmung teilweise geständig und wurde über Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.