Mann verletzte Freundin in Wien-Hernals mit dem Messer

Am Sonntag in Wien-Hernals soll ein 45-jähriger polnischer Staatsangehöriger seine 47-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer an der Hand verletzt haben.

Weiters soll er sie mit dem Umbringen bedroht haben. Polizisten nahmen den

45-Jährigen in der Wohnung fest und sprachen gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Gewaltopfer

WIR BIETEN HILFE:

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Auch die Wiener Interventionsstelle (01/585 32 88) sowie die Männerberatungsstelle (01/603 28 28) bieten ihnen Hilfe und Information. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22