Mann und zwei Kinder bei Brand in Wien-Margareten verletzt

Bei einem Wohnungsbrand am Dienstagabend in Wien-Margareten mussten ein Mann und zwei Kinder mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Sie befanden sich in umliegenden Wohnungen und wurden von Feuerwehrkräften ebenso wie neun weitere Nachbarn gerettet. Teilweise mussten sie mit Drehleitern geborgen werden, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.