Mann und drei Katzen bei Zimmerbrand in Wien-Alsergrund verletzt

Ein 31-jähriger Mann und seine drei Katzen haben am Sonntagvormittag in Wien-Alsergrund bei einem Brand Rauchgasvergiftungen erlitten. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 9.00 Uhr im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Sechsschimmelgasse ausgebrochen, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler.