Mann tobte bei Personenkontrolle in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Polizistin verletzt

Am Samstag begann ein 47-Jähriger bei einer routinemäßigen Personenkontrolle der Polizei am Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, die Beamten zu attackieren und verletzte dabei eine Polizistin. Der Mann wurde festgenommen.

Bei einer routinemäßigen Personenkontrolle hat ein Mann auf der Polizeiinspektion am Westbahnhof in Wien-Rudolfsheim am Samstag plötzlich zu toben begonnen. Der Grieche beschimpfte die Beamte und attackierte sie auch körperlich, wobei er eine Polizistin verletzte, berichtete die Exekutive.

Die Polizisten überwältigten den 47-Jährigen schließlich und nahmen ihn fest. Der Grund für den Ausraster ist laut Polizeisprecher Paul Eidenberger nicht bekannt.