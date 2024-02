Mann stieg in Geschäft in Wien ein

Zeugen haben am Sonntagnachmittag einen 28-Jährigen dabei beobachtet, wie er mit der Hand die Glastür eines Lebensmittelgeschäfts in Wien einschlug und in dieses einstieg, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Er wurde unweit des Geschäfts in der Keplergasse in Favoriten vorläufig festgenommen.

Der Mann hatte eine geringe Menge Bargeld, das er vermutlich zuvor aus der Kasse gestohlen hatte, bei sich, so die Landespolizeidirektion Wien. Der Tatverdächtige wurde von Beamten des Landeskriminalamts vernommen. Danach wurde der Mann nach Rücksprache mit der Wiener Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.