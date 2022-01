Mann sperrte Ehefrau aus Wiener Wohnung aus und bedrohte sie

Ein Mann aus Rudolfsheim-Fünfhaus sperrte in der Nacht auf Donnerstag seine Frau aus ihrer gemeinsamen Wohnung aus und bedrohte sie mit dem Umbringen. Der 47-jährige Mann wurde festgenommen.

Nach einem Streit hat ein 47-jähriger Rumäne in der Nacht auf Donnerstag seine 39-jährige Ehefrau aus der gemeinsamen Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gesperrt und gedroht, sie umzubringen, sollte sie diese betreten. Weil sich der Mann bei der Klärung des Sachverhaltes auch gegenüber der Wiener Polizei aggressiv verhielt, wurde er schließlich festgenommen. Er hatte die Beamten mit Tritten attackiert, hieß es in einer Polizeiaussendung.