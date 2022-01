Mann soll Mutter in Wien-Floridsdorf mit Besenstiel angegriffen haben

In Wien-Floridsdorf (Satzingerweg) kam es am Sonntag zu einer Festnahme wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung.

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag aufgrund einer Auseinandersetzung unter Brüdern verständigt. Am Einsatzort wurde der ältere Bruder angetroffen - und der erklärte, dass sein jüngerer Bruder in der Wohnung randaliert habe. Im Zuge dessen soll er die Mutter mit einem Besenstiel attackiert und den Bruder mit einem Messer bedroht haben. Zu Verletzten kam es dabei allerdings nicht. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien mit.