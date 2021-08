Mann soll in Wien über 170 Fahrräder gestohlen haben

Bereits Anfang Juni ist ein 48-Jähriger in Wien-Brigittenau festgenommen worden, der bis dahin über 170 Fahrräder gestohlen und anschließend günstig verkauft haben soll.

Die Festnahme erfolgte in der Wallensteinstraße, als der gebürtige Ungar gerade dabei war, ein weiteres der Zweiräder zu veräußern. Insgesamt soll er so seit September 2019 einen Gesamtschaden von über 100.000 Euro verursacht haben, berichtete die Wiener Polizei am Sonntag.