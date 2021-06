Mann soll 24-Jährige zur Prostitution gezwungen und bedroht haben

Am Montag wurde ein 39-Jähriger in Wien-Wieden festgenommen. Er soll eine 24-Jährige zur Prostitution gezwungen haben. Nachdem sie nicht mehr für ihn arbeiten wollte, soll er sie bedroht haben.

Am Montag verständigte eine Zeugin den Polizeinotruf, da ihre Freundin von einem Mann bedroht wurde. Der 39-Jährige soll die 24-Jährige mit einem Klappmesser bedroht haben.

39-Jähriger soll 24-Jährige zur Prostitution gezwungen haben

Am Einsatzort fahnden die Polizisten die Betroffene vor. Der Tatverdächtige soll sich vorerst zu Fuß von der Wohnung in der Graf Starhemberg Gasse in Wien-Wieden entfernt haben. Wenig später konnte er angehalten und festgenommen werden.