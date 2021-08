Mann schoss bei Streit: WEGA-Einsatz in Wien-Fünfhaus

Ein Mann soll im Rahmen eines Streits in Schwechat zur Waffe gegriffen und später die Flucht nach Wien angetreten haben. In Wien-Fünfhaus kam es schließlich zu einem Einsatz der WEGA.

Ein Streit mit mehreren Männern soll sich in Schwechat zugetragen haben. Im Zuge dessen soll ein Mann zu einer Schusswaffe gegriffen, mehrmals in Richtung Himmel geschossen, einen Gegner bedroht und zusammen mit einer weiteren Person mit einem Fahrzeug die Flucht nach Wien angetreten haben. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.

Polizisten und WEGA in Wien-Fünfhaus

Das Kennzeichen war allerdings bekannt - und so schauten Polizisten bei der Zulassungsadresse vorbei. Sie bemerkten das Fahrzeug sowie die zwei Männer nicht weit von der Adresse entfernt. Unter Mithilfe der WEGA gelang es, die Männer zu stoppen. Im Fahrzeug stießen die Beamten auf eine geladene Schreckschusswaffe, darüber hinaus befand sich ein volles Magazin in der Tasche eines jungen Mannes. "Bei einer ersten Befragung zeigten sich die beiden Männer (17 und 19 Jahre) geständig und gaben an, dass es bei der Auseinandersetzung um die Buhlschaft mit einer Frau gegangen sein soll", heißt es in der Aussendung. Der 19-Jährige bekam ein vorläufiges Waffenverbot.