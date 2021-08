Mann schoss bei Streit in Donaustadt mit Waffe

Wien-Donaustadt ist zum Schauplatz eines Streits zwischen zwei Verkehrsteilnehmern geworden, bei dem ein Mann zur Schusswaffe gegriffen haben soll.

In Wien-Donaustadt kam es am Mittwoch zu einem Streit zwischen zwei Fahrzeuglenkern. Im Rahmen des Disputs soll einer der beiden Lenker nicht nur den anderen mit einer Schusswaffe bedroht - sondern auch in die Luft geschossen und danach die Flucht angetreten haben. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.