Mann schlug in Wien-Brigittenau 61-Jährige auf Straße nieder

Ein 22-jähriger Mann hat am Samstag offenbar wahl- und grundlos in Wien-Brigittenau eine 61-jährige Frau niedergeschlagen, die dabei schwer verletzt wurde.

Ein Zeuge verfolgte den Serben. Polizisten nahmen ihn schließlich in einer Straßenbahn fest. In einer ersten Einvernahme war er geständig, berichtete die Polizei am Sonntag. Motiv nannte er keines.