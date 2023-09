Am Freitag wurde ein Fahrkarten-Kontrolleur im Bereich der U-Bahn-Passage des Bahnhofes Wien-Mitte von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

21-Jähriger schlug Fahrkarten-Kontrolleur in Wien Mitte

Mehrere Kollegen des Opfers hielten den Tatverdächtigen in Wien-Mitte bis zum Eintreffen der Polizei an, währenddessen drohte der 21-Jährige dem Kontrollorgan mit dem Umbringen. Das Opfer wurde verletzt und durch die Rettung in ein Krankenhaus gebracht.