Mann schlug Ehefrau in Wien-Ottakring spitalsreif

Eine Frau wurde am gestrigen Mittwoch in Wien-Ottakring von ihrem Ehemann spitalsreif geschlagen.

Als die von Zeugen alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, lag die Frau mit dem Rücken am Boden und hatte Schwellungen im Gesicht. Der Verdächtige wurde festgenommen und die 50-Jährige von der Wiener Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Frau in Wien-Ottakring hatte Schmerzen

