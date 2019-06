Mann schlief in Wiener U3-Station: Aufweckende Frauen aggressiv attackiert

Am Dienstagnachmittag kam es in der U-Bahn-Station Stubentor zu einem Polizeieinsatz. Ein 19-jähriger Bursche war dort eingeschlafen und hatte gegenüber zwei Frauen, die ihn weckten, handgreiflich agiert.

Ein 19-jähriger Mann hat in der U-Bahn-Station Stubentor am Parkring in der Wiener Innenstadt eine 29-Jährige attackiert und leicht verletzt. Die Frau hatte sich gemeinsam mit einer Freundin (24) vergewissern wollen, ob es dem Burschen, der in der Station geschlafen hatte, gut gehe, berichtete die Polizei am Mittwoch. Daraufhin wurde dieser aggressiv und schlug ihr mit der Hand ins Gesicht.