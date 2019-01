Mann schlief in Wien 15 in laufendem Auto: Aggressiv nach Wecken

Am Sonntag wurde die Polizei gegen 8.40 in die Felberstraße gerufen. Dort schlief ein Mann in einem Auto - bei laufendem Motor. Nachdem die Beamten ihn geweckt hatten, verhielt er sich aggressiv.

Zu einem “regungslosen Mann in einem Auto” ist die Polizei in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus am Sonntag gerufen worden. Die Streife fand in der Felberstraße einen am Fahrersitz bei laufendem Motor schlafenden 44-Jährigen vor. Nach dem Aufwecken wurde der Mann aggressiv. Seine Aussagen und Drohungen lassen darauf schließen, dass es sich um einen Staatsverweigerer handelt. Er wurde festgenommen.

Wien 15: Mann beschimpfte Beamte Der Mann verhielt sich äußert unkooperativ, berichtete die Polizei am Montag. Er beschimpfte die Ordnungshüter und drohte ihnen mit einem Anwalt und dem Job-Verlust. Einen Alkotest verweigerte der 44-Jährige, der “trotz mehrfacher Abmahnung” sein Verhalten nicht änderte. Daher wurde er festgenommen und mehrfach angezeigt – u.a. wegen Lärmbelästigung, aggressiven Verhaltens und Verstoßes gegen die Campingverordnung. Den Führerschein ist er auch vorläufig los.