Mann schießt von Balkon: Polizeisperre und WEGA-Einsatz in Wien-Simmering

In der Nacht auf Mittwoch verständigten mehrere Zeugen in Wien-Simmering die Polizei, als sie Schüsse von einem Balkon hörten.

Als Nachbarn am 5. September gegen 2.45 Uhr mehrere Schüsse von einem Balkon in der Koblicegasse in Wien-Simmering hörten, verständigten sie die Polizei. Drei Funkstreifen und zwei Wagen der WEGA rückten aus. Nachdem die genaue Wohnadresse eruiert werden konnte, wurden die Durchgänge im Innenhof abgesperrt.