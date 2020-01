Mann randalierte in Trafik am Wiener Praterstern und verletzte Polizisten

Am Samstagvormittag randalierte ein 28-Jähriger in der Trafik am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt und verletzte dabei auch einen Polizisten.

Bereits am Vormittag randalierte ein 28-Jähriger in einer täglich geöffneten Trafik am Praterstern in Wien-Leopoldstadt. Der Mann habe auf das Mobiliar eingeschlagen und sei andere Kunden aggressiv angegangen, hieß es am Montag. Einem einschreitenden Polizisten versetzte er einen Tritt gegen ein Knie. Der verletzte Beamte musste vom Dienst abtreten, sagte der Polizei-Pressesprecher. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen.