Mann rammte Wiener Polizist Schraubenzieher in die Brust: Urteil

Ein 52-Jähriger rammte im August einen Polizisten einen Schraubenzieher in die Brust. Heute musste er sich vor Gericht verantworten.

Zu 20 Monaten unbedingter Haft ist am Freitag am Wiener Landesgericht ein 52-jähriger Mann verurteilt worden, nachdem er am 17. August 2020 einem Polizeibeamten einen Schraubenzieher in die Brust gestoßen hatte. Der Beamte trug eine Schutzweste - nur dank dieser kam er vergleichsweise glimpflich davon und wurde nicht schwer verletzt.