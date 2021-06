Mann prügelte in Wien-Ottakring auf schwangere Freundin ein

Am Dienstag wurde die Polizei in eine Wohnung in Wien-Ottakring alarmiert, da ein 32-Jähriger seine schwangere Freundin geschlagen und auch zu Boden geworfen haben soll. Er wurde festgenommen.

Zu einem Fall häuslicher Gewalt ist es am späten Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, in Wien-Ottakring gekommen: Im Zuge eines Streits soll ein Mann seine schwangere Frau in einer Wohnung in der Baumeistergasse geschlagen und zu Boden geworfen haben, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

Häusliche Gewalt in Wien-Ottakring: Mann festgenommen

Im Zuge der Sachverhaltsklärung in der Wohnung soll der Mann dann auch mehrmals versucht haben, gegen Polizisten tätlich zu werden. Schließlich wurde er festgenommen.

Die Festnahme erfolgte unter heftiger Gegenwehr des 32-jährigen Österreichers, etwa indem er in Richtung der Polizisten schlug, wie ein Polizeisprecher der APA berichtete. Der Mann wurde mehrfach angezeigt sowie mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot belegt. Die 24 Jahre alte Frau lehnte eine Versorgung durch die Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung ab, hieß es in der Aussendung.

Polizei verweist auf Anlaufstellen für Betroffene

Die Polizei verwies im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt auf die zuständigen Stellen für Hilfesuchende. Der Notruf 133 ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden-Frauennotruf (01/71 71 9) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05-77-22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/21 63 46 an.