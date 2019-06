32-Jähriger nach Wiener Donauinselfest vermisst

Ein 32-jähriger Kärntner besuchte am Wochenende das Wiener Donauinselfest. Er kehrte jedoch nicht in seine Heimat zurück. Nun wird nach ihm gefahndet.

Zuletzt trug der Abgängige ein weißes ärmelfreies T-Shirt, eine Kappe und eine Brille. Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder auch via Polizei-Notruf unter 133 abgegeben werden.

UPDATE am 25. Juni 2019:

Der Mann, der das Donauinselfest besucht hatte und seit Freitag vermisst worden war, ist am Montagabend aufgefunden worden. Er sei gegen 19.00 Uhr von einem Kunden in einer Tankstelle in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten wiedererkannt worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Zuvor war der Mann in Wien herumgeirrt, er sei aber wohlauf.