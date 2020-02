Mann nach Suchaktion in Wien-Favoriten aufgefunden

Am Sonntag suchte die Polizei nach einem 58-Jährigen in Wien-Favoriten, der nach einem Sturz den Notruf alarmierte.

Am 2. Februar verständigte ein 58-jähriger Mann gegen 22.30 Uhr den Notruf und gab an, gestürzt zu sein. Seinen Aufenthaltsort konnte der leicht verwirrte Mann nicht genau angeben, sondern lediglich, dass er im Bereich Erholungsgebiet Wienerberg in Wien-Favoriten unterwegs gewesen sei.