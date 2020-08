Mann nach Attacke in Wien-Donaustadt in Lebensgefahr: Täter gesucht

Am 23. Juli wurde ein 47-Jähriger im Donaupark in der Nähe der Donauturm Che Guevara Statue von einem Radfahrer lebensgefährlich verletzt. Nach dem Radfahrer wird gefahndet.

47-Jähriger nach Faustschlag in Lebensgefahr

Dem Angriff dürfte ein Zusammenstoß der beiden vorausgegangen sein. Außerdem soll der mutmaßliche Täter Zeugen gedroht haben, indem er Wurfbewegungen mit seinem Schuh durchführte. Anschließend trat der Mann gemeinsam mit einer weiteren Fahrradfahrerin die Flucht in Richtung Arbeiterstrandbadstraße an. Der 47-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Er schwebt in Lebensgefahr und befindet sich auf der Intensivstation eines Spitals.