Mann lauert in Wien-Floridsdorf und Donaustadt Schulkindern auf

Seit Mitte Oktober verunsichert ein Unbekannter, der Kinder anspricht bzw. verfolgt, Eltern in Wien-Donaustadt und Floridsdorf.

Schulen schlugen Alarm

Einige Schulen hätten wegen der Vorfälle die Eltern darum gebeten, verunsicherte Kinder vorerst am Schulweg zu begleiten. In Elternbriefen wurden diese zudem gebeten, die Kinder daran zu erinnern, dass sie sich nicht von Fremden ansprechen lassen und bei Bedarf Hilfe von anderen Erwachsenen holen sollen. Auch im Unterricht werden die Kinder an diese Verhaltensregeln erinnert. Bei all diesen Schritten halte man sich stets an die Empfehlungen der Polizei, so ein Sprecher der Bildungsdirektion.