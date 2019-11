Gerüchte um auflauernde Männer vor Wiens Schulen: Wozu die Polizei rät

Am 7. Oktober 2019 wurde der Wiener Polizei ein Fall gemeldet, bei dem ein Mädchen von einem Unbekannten angesprochen worden sein soll. In weiterer Folge soll der Mann das Kind am Arm gepackt haben. Seitdem mehren sich die Gerüchte um weitere Vorfälle und die Verunsicherung steigt. Die Polizei Wien hat sich nun mit Ratschlägen zu Wort gemeldet.

Die Polizei Wien versichert, dass jedem Hinweis nachgegangen wird. Dabei sollen sich bereits einige als unrichtig gezeigt haben. Dennoch sei die potenzielle Gefahr ernstzunehmen, weshalb Präventionsbeauftragte in Wiens Schulen im Einsatz sind, um sowohl Lehrer als auch Schüler zu sensibilisieren. Auch Eltern sollten ihre Kinder sensibilisieren und umgehend den Notruf 133 alarmieren, sollte etwas Verdächtiges vorfallen. Dringend abgeraten wird davon, vermeintliche Warnungen und Gerüchte auf Social Media Kanälen oder über Messenger zu teilen, da diese nur zu einer gesteigerten Verunsicherung beitragen würden.