Mann in Wiener Wohnheim mit Kettenschloss übel verprügelt

Bei einem Streit in einem Wiener Wohnheim kam es zu einer brutalen Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Kettenschloss schwer verletzt wurde.

Polizisten wurden am 26. März gegen 22.30 Uhr alarmiert, da in einem Wohnheim in Wien-Penzing ein Streit zwischen einem 44-Jährigen und einem 42-Jährigen in einer körperlichen Auseinandersetzungendete.