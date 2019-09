Mann in Wiener U-Bahn-Station verprügelt: Trio stellte sich

Nach der Veröffentlichung von Fotos dreier Männer, die im Juli einen Mann in der U-Bahn-Station Burggasse verprügelt haben sollen, haben sich diese nun gestellt.

Bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung von Fotos dreier Männer, die Ende Juli einen 32-Jährigen in einer U-Bahn-Station in Wien verprügelt haben sollen, haben sich die Verdächtigen bei der Polizei gestellt. Das Opfer erlitt bei dem brutalen Übergriff in der U6-Station Burggasse Prellungen. Die Männer - zwei 18-Jährige und ein 31-Jähriger - wurden angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.