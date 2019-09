Mann in U6 Station verprügelt: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Tätern

Am 28. Juli soll ein 32-Jähriger in der U6 Station Burggasse verprügelt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 4.40 Uhr Früh attackierte ein noch unbekannter Täter einen 32-Jährigen mit Faustschlägen in der U6 Station Burggasse. Das Opfer lag bereits am Boden, als zwei weitere unbekannte Täter hinzukamen. Auch sie schlugen mehrmals auf den Mann ein. Der 32-Jährige erlitt zahlreiche Prellungen. Die Täter flüchteten in Richtung Luger City.