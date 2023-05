Mann in Wiener Park ausgeraubt

In einem Wiener Park ist am Wochenende ein Mann ausgeraubt worden. Der Vorfallsort befand sich im 12. Bezirk Meidling. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein Mann ist am Sonntagabend in einem Park in Wien-Meidling ausgeraubt worden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, wurde er gegen 19.00 Uhr von einem 22-Jährigen mit einem Pfefferspray angegriffen und seines Mobiltelefons beraubt. Ihm wurde auch Bargeld abgenommen. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Das Mobiltelefon wurde bei der Durchsuchung des 22-Jährigen gefunden und sichergestellt. Das Opfer wurde leicht verletzt.