In Wien-Wieden wurde am Montag ein Mann festgenommen, weil er seine Ex-Frau mit dem Umbringen bedroht hatte und seinen Ex-Schwiegervater attackiert hatte.

Ex-Schwiegervater in Wien-Wieden wollte Streit schlichten

Der Vater (73) der Frau in Wien-Wieden wollte den Streit schlichten, woraufhin der Tatverdächtige den 73-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung verließ der 43-Jährige die Wohnung und ging in eine Polizeiinspektion, die Frau alarmierte die Polizei. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Mann in Wien-Wieden drohte Ex-Frau mit dem Umbringen

Der 73-Jährige wurde durch den Vorfall in Wien-Wieden verletzt, durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der 43-Jährige gab an, dass er lediglich sein Kind sehen wollte und dass er von dem 73-Jährigen geschlagen worden sei, wodurch er Kratzer an den Händen erlitt. Der 73-Jährige wird wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Der 43-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung und es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen der Körperverletzung ermittelt. Weiters muss er aufgrund des Verstoßes gegen die einstweilige Verfügung mit einer Anzeige rechnen. Die Vernehmungen aller Beteiligten stehen noch aus.