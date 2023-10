Mann in Wien-Simmering attackierte und verletzte Polizisten

In Wien-Simmering wurde ein Mann vorläufig festgenommen, weil er einen Beamten am Handgelenk verletzt hatte.

Ein 22-Jähriger in Wien-Simmering alarmierte Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering und gab an, dass drei unbekannte Männer versucht hätten ihn im Innenhof einer Wohnhausanlage auszurauben. Als sich dieser jedoch zu Wehr setzte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Trio versuchte Mann in Wien-Simmering auszurauben

Zum Zweck der weiteren Sachverhaltsklärung wurde der 22-Jährige in eine Polizeiinspektion gebracht. Dort konnte durch die Beamte ein deutlicher Cannabis-Geruch bei diesem wahrgenommen und im Zuge der Durchsuchung eine geringe Menge Suchtgift (vermutlich Cannabis) vorgefunden werden. In weiterer Folge attackierte der Mann einen Beamten und wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Gewahrsame. Der am Handgelenk verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.