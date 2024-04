Mann in Wien-Ottakring wollte in Auto einbrechen: Geschnappt

Am Dienstag wurde in Wien-Ottakring ein Auto-Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Ein 30-jähriger ungarischer Staatsangehöriger soll versucht haben durch heftiges Anreißen an der Beifahrertür eines geparkten Autos in dieses einzubrechen, um an eine dort befindliche Tasche zu gelangen.