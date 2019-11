Mann in Wien von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Am Montag wurde ein 36-Jähriger in der Thaliastraße in Wien von einer Straßenbahn erfasst. Trotz Notbremsung konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Der Unfall in der Thaliastraße in Wien ereignete sich gegen 12 Uhr. Ein 36-Jähriger war dabei, die Fahrbahn der Thaliastraße zu überqueren. Dabei dürfte er die sich nähernde Straßenbahn übersehen haben. Aussagen zufolge soll der 36-Jährige in die entgegengesetzte Richtung gesehen haben und unvermittelt zwischen zwei parkenden Fahrzeugen hervorgetreten sein.

Trotz Notbremsung konnte der Zusammenstoß zwischen dem 36-Jährigen und der Straßenbahn nicht mehr verhindert werden. Der 36-Jährige erlitt äußerst schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.