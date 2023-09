Mann in Wien bespuckte Polizisten.

Mann in Wien-Neubau bespuckte und schlug Polizisten

In der Nacht auf Mittwoch hinderte ein Mann in Wien-Neubau seine Freundin trotz Betretungs- und Annäherungsverbotes am Wegfahren, und bespuckte danach Polizisten.

Trotz eines ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverbotes suchte der 26-jährige Tatverdächtige (StA.: Österreich) die Wohnadresse seiner 25- jährigen Freundin auf und hinderte diese am Wegfahren mit ihrem Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf setzte der Tatverdächtige einen Widerstand gegen die Staatsgewalt, indem er mehrere gezielte Schläge und Tritte gegen die einschreitenden Beamten ausführte. Weiters bespuckte der 26-Jährige die Beamten und gab an, HIV- positiv zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Im Zuge der weiteren amtsärztlichen Abklärung konnte eruiert werden, dass der Tatverdächtige nicht HIV-positiv ist. Weiters wurde eine Anzeige wegen der Missachtung des aufrechten Betretungs- und Annäherungsverbotes gelegt.

WIR BIETEN HILFE: Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22