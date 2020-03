Mann in Wien-Meidling wollte Polizisten beißen

Als die Wiener Polizei gestern einen Familienstreit in Wien-Meidling schlichten wollte, verhielt sich ein 57-Jähriger äußert aggressiv. Die Beamten mussten den Österreicher festnehmen.

Beamte der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk wurden am Samstag gegen 9 Uhr in der Früh wegen eines Streits zu einer Wohnung in der Hetzendorfer Straße in Wien-Meidling gerufen. Beim Eintreffen der Polizisten wurde der tatverdächtige 57-jährige Österreicher aggressiv und versuchte mehrmals, auf die Beamten einzuschlagen.