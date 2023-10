Ein Mann in Wien-Margaratenn soll seiner 55-jährigen Lebensgefährtin mit dem Umbringen gedroht haben.

Eine 58-jährige Frau lernte vor rund einem Monat einen 55-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in Wien kennen. Der Mann zog nach kurzer Zeit in die Wohnung der Frau ein. Von Anfang soll es in der Beziehung zu Gewaltanwendungen gegen die 58- Jährige gekommen sein.