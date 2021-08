Mann in Wien-Favoriten von Unbekanntem brutal attackiert

Am Mittwoch wurde ein 35-Jähriger von einem Unbekannten in Wien-Favoriten durch einen stumpfen Gegenstand schwer verletzt.

Der Angreifer hatte den Mann in den frühen Morgenstunden in der Wirerstraße in Wien-Favoriten um Zigaretten gebeten und ihn dann attackiert. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen wie Brüche, berichtete die Polizei.