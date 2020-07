Mann in Wien-Favoriten ausgeraubt: Verdächtiger festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein junger Mann in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten beraubt. Ein Verdächtiger konnte bereits festgenommen werden.

Vier Personen werden verdächtigt, einem jungen Mann in der Laxenburger Straße die Geldbörse geraubt und ihm dabei ins Gesicht geschlagen zu haben. Das Opfer flüchtete in ein Lokal, wohin er bis zum Eingang noch von den mutmaßlichen Tätern verfolgt worden sei. Vom Lokal aus wurde die Polizei verständigt.

Wien-Favoriten: Ein Verdächtiger festgenommen

Einer der Beschuldigten konnte im Zuge einer Sofortfahndung angehalten und festgenommen werden. Der 17-Jährige zeigte sich geständig. Nach den drei mutmaßlichen Mittätern wird noch gefahndet.