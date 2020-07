Mann in Wien-Döbling erschossen: Einweisung

Jener 47-Jährige, der im November letzten Jahres in Wien-Döbling einen 43-Jährigen erschossen hat, wird in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Die Entscheidung ist bereits rechtskräftig

An seinem 43. Geburtstag ist Andreas U. im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling erschossen worden, während er mit einer Bekannten auf einer Parkbank saß und Youtube-Videos schaute. Dann trat ein 47 Jahre alter Mann auf die beiden zu, zog eine Glock, zielte auf den Kopf des Hobby-Fotografen und drückte ab. Am Mittwoch ist der Schütze von Landesgericht in eine Anstalt eingewiesen worden.