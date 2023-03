Mann in Wien-Brigittenau drohte Frau und Kindern mit dem Umbringen

In Wien-Brigittenau soll am Sonntag ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger seine 31- jährige Lebensgefährtin und die Kinder mit dem Umbringen bedroht haben.

Die Frau flüchtete aus der Wohnung in Wien-Brigittenau. Zufällig anwesende Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung nahmen die Frau in deren Obhut und alarmierten die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung bemerkten die Polizisten einen Mann in einem Fahrzeug. Am Rücksitz befanden sich zwei Kinder. Die Einsatzkräfte hielten den Mann an und konnten ihn als den Tatverdächtigen identifizieren. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,5 Promille. Zudem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.