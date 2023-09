In Wien-Brigittenau drohte ein Mann seiner Ehefrau mit dem Umbringen.

In Wien-Brigittenau drohte ein Mann seiner Ehefrau mit dem Umbringen. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

In Wien-Brigittenau drohte ein Mann seiner Ehefrau mit dem Umbringen. ©APA/Barbara Gindl (Symbolbild)

Mann in Wien-Brigittenau drohte Ehefrau mit dem Küchenmesser

Am Dienstag soll ein 45-Jähriger (StA.: Irak) seine 43-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Brigittenau mit einem Küchenmesser mit dem Umbringen bedroht haben.

Die 43-Jährige konnte aus der Wohnung in Wien-Brigittenau flüchten. In weiterer Folge konnte der Tatverdächtige in der Wohnung angetroffen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen werden.

Mann in Wien-Brigittenau drohte Ehefrau mit dem Umbringen

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich derzeit in polizeilicher Gewahrsame. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Gewaltopfer

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22